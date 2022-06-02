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Вірт: «Заміни не посилили гру збірної України в матчі з Шотландією»

Тренер трохи покритикував «синьо-жовтих»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
23:13
Вірт: «Заміни не посилили гру збірної України в матчі з Шотландією»

Головний тренер «Вереса» Юрій Вірт висловився про перемогу збірної України над Шотландією (3: 1) у відборі на ЧС-2022.

- Наскільки вчасно і вдало були зроблені заміни?

- За часом все добре. Тренер вирішив посилити цілком читалася групу атаки. Однак я не можу сказати, що ці заміни посилили гру збірної України. Шапаренко часто втрачав м'яч, Мудрік запам'ятався ідеальним пасом на Довбіка, що не реалізував забійний момент. Артем, як я розумію, намагався перекласти м'яч під свою ліву ногу, але забарився.

Благо, Довбік все-таки забив. Цей гол дуже важливий для нього - додасть упевненість, знімає можливе психологічний тиск.

- Кого зі збірної України можете особливо виділити?

- Відзначити потрібно всю команду. Настрій дійсно було, що треба! Вважаю, що це результат чудової роботи Олександра Петракова, причому за складом на гру теж. У таке важке для нашої країни час ми ще раз переконалися - у нас є сильна збірна і сильна нація.

- Що збірної України потрібно підправити перед вирішальним матчем з Уельсом?

- Сьогодні нам можна видихнути. Шкода, що поєдинок з Шотландією ні фінальним в боротьбі за путівку на ЧС-2022. Думаю, при такому розкладі нашій команді потрібно 10 хвилин порадіти і налаштовуватися на матч з валлійцями. Упевнений, нам варто чекати ту ж гру і від Уельсу. Головне зараз - відновлення. Дуже багато в найближчі дні буде залежати від тренерського штабу.

Вивчити тактику збірної Уельсу, безумовно, потрібно - від цього Петраков буде відштовхуватися, визначаючи склад на поєдинок. Але грати українцям необхідно так само, як і проти шотландців, тільки забрати невеликий технічний шлюб. Уельсу можна нав'язати свою гру і вірити в перемогу. До мрії, путівки на ЧС-2022, залишився один крок - найважчий. Однак заради України нашим футболістам потрібно віддати на поле все сіли

Остання сходинка до виходу на ЧС-2022 для збірної України - матч проти Уельсу 5 -го червня. Зустріч розпочнеться о 19:00. Фаворита букмекери не бачать.

Джерело: FootBoom Петро Приходько
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Юрій Вірт збірна Шотландії (футбол)

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