Вісім поразок і 14-те місце: чому Франка досі не звільнили з Тоттенгема
Фахівець знаходиться на межі звільнення
32 хвилини тому
Головний тренер лондонського Тоттенгема Томас Франк поки що зберігає свою посаду та виведе команду на найближчий матч Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії. Про це повідомляє Sky Sports. Раніше в англійських медіа з’являлася інформація, що керівництво «шпор» планує в понеділок обговорити майбутнє данського фахівця на тлі серії невдалих результатів, однак радикальних рішень наразі ухвалено не було.
Втім, тиск на Франка залишається надзвичайно високим. У клубі не приховують: будь-який новий негативний результат може змусити босів переглянути свою позицію та вдатися до змін на тренерському містку.
Франк очолив Тоттенгем влітку, перейшовши з Брентфорда, і старт його роботи виглядав обнадійливо. Команда демонструвала організований, компактний та водночас атакувальний футбол, що дозволяло «шпорам» триматися серед лідерів Англійської Прем’єр-ліги. Однак з часом ситуація різко змінилася. Травми ключових виконавців, спад форми окремих гравців і втрата стабільності призвели до серйозного падіння результатів.
Цими вихідними Тоттенгем зазнав чергової домашньої поразки, яка стала вже восьмою в останніх 14 матчах у всіх турнірах. Як наслідок, лондонці опустилися на 14-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Водночас у Лізі чемпіонів команда почувається впевненіше: 11-та позиція майже гарантує вихід до наступного раунду.
