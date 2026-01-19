Павло Василенко

Головний тренер лондонського Тоттенгема Томас Франк поки що зберігає свою посаду та виведе команду на найближчий матч Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії. Про це повідомляє Sky Sports. Раніше в англійських медіа з’являлася інформація, що керівництво «шпор» планує в понеділок обговорити майбутнє данського фахівця на тлі серії невдалих результатів, однак радикальних рішень наразі ухвалено не було.

Втім, тиск на Франка залишається надзвичайно високим. У клубі не приховують: будь-який новий негативний результат може змусити босів переглянути свою позицію та вдатися до змін на тренерському містку.

Франк очолив Тоттенгем влітку, перейшовши з Брентфорда, і старт його роботи виглядав обнадійливо. Команда демонструвала організований, компактний та водночас атакувальний футбол, що дозволяло «шпорам» триматися серед лідерів Англійської Прем’єр-ліги. Однак з часом ситуація різко змінилася. Травми ключових виконавців, спад форми окремих гравців і втрата стабільності призвели до серйозного падіння результатів.

Цими вихідними Тоттенгем зазнав чергової домашньої поразки, яка стала вже восьмою в останніх 14 матчах у всіх турнірах. Як наслідок, лондонці опустилися на 14-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Водночас у Лізі чемпіонів команда почувається впевненіше: 11-та позиція майже гарантує вихід до наступного раунду.