Нападник Манчестер Сіті Омар Мармуш може змінити клуб до закриття зимового трансферного вікна. За інформацією TEAMtalk, у послугах єгиптянина серйозно зацікавлений Тоттенхем, а переговори між клубами вже перебувають на просунутій стадії.

Головним фактором у можливому переході може стати бажання самого гравця, адже Мармуш готовий залишити «містян» вже цього місяця. Нагадаємо, що він перейшов до Манчестер Сіті рік тому з Айнтрахту за 75 мільйонів євро, а контракт, розрахований до літа 2029 року.

Проте закріпитися в основному складі Пепа Гвардіоли форварду поки що не вдалося. Цього сезону Мармуш зіграв 15 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим голом та однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Ман Сіті та Ліверпуль знайшли заміну своїм головним тренерам.