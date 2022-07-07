Вітсель змінив німецький топ-клуб на іспанський

Раніше бельгійський хавбек покинув дортмундську «Боруссію»

Аксель Вітсель / Фото - Атлетико Мадрид

Півзахисник Аксель Вітсель став гравцем «Атлетико». Про це повідомляє прес - служба мадридського клубу.

Раніше бельгієць покинув дортмундську «Боруссію», ставши вільним агентом. Контракт підписаний на один сезон.

За «шмелів» 33 - річний футболіст провів 143 матчі. В них йому вдалося відзначитися 13 голами і 6 результативними передачами.

Раніше до «Атлетико» після оренди в «Ювентус» повернувся нападник Альваро Мората.