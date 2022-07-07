«Боруссія» Д оголосила про підписання забивного форварда «Аякса»
Вітсель змінив німецький топ-клуб на іспанський
Раніше бельгійський хавбек покинув дортмундську «Боруссію»
Аксель Вітсель / Фото - Атлетико Мадрид
Півзахисник Аксель Вітсель став гравцем «Атлетико». Про це повідомляє прес - служба мадридського клубу.
Раніше бельгієць покинув дортмундську «Боруссію», ставши вільним агентом. Контракт підписаний на один сезон.
За «шмелів» 33 - річний футболіст провів 143 матчі. В них йому вдалося відзначитися 13 голами і 6 результативними передачами.
Раніше до «Атлетико» після оренди в «Ювентус» повернувся нападник Альваро Мората.