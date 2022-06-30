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«Ювентус» оголосив про розставання з Дібалою та ще двома гравцями

Крім аргентинця, туринців покинуть іспанець і італієць
Футбол Серія А
14:20
«Ювентус» оголосив про розставання з Дібалою та ще двома гравцями
Альваро Мората / Фото: Marca

Туринський «Ювентус» покинули одразу три футболісти. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Раніше стало відомо про відхід відтягнутого форварда Пауло Дібали. Тепер оголошено, що за «стару синьйору» більше не гратимуть вінгер Федеріко Бернардескі та нападник Альваро Мората.

Італієць і аргентинець отримали статус вільних агентів. Іспанець же повернеться до «Атлетико» у зв'язку із закінченням терміну оренди.

Раніше повідомлялося, що «Ювентус» домовився з півзахисником Полем Погба про особистий контракт.

Сергій Стаднюк
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Теги

Ювентус Альваро Мората Федеріко Бернардескі Пауло Діба Атлетіко Мадрид

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