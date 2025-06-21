Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак пояснив, чому полтавська команда вперше з 1996 року вилетіла з УПЛ.

Десь років 5 назад я б щось розказував, кричав і все інше. На сьогоднішній день я можу сказати, що дрібниць не буває. Ми потрапили в таку історію, і якусь одну причину ти не назвеш. Все почалось з березня з цими ПДВ головного спонсора. Потім зміна графіку платежів. Ми в авральному режимі з березня з мінімальним бюджетом, м'яко кажучи. Потрапили в цю зону турбулентності... Як тільки я зрозумів, я зібрав команду і сказав: «Хлопці, ми граємо тільки за преміальні».

І ось воно одне за інше... Є доля вини на мені як керівнику, доля вини на головному тренері, на футболістах. Можна що завгодно розповідати, але дуже багато причин, які могли повпливати на цю історію. Хоча знову ж таки, як можна виправдовуватись, якщо ми вилітаємо від Кудрівки? Це божевілля, - пояснив віцепрезидент Ворскли ПРОФУТБОЛ Digital.