Сергій Стаднюк

Захисник молодіжної збірної України Костянтин Вівчаренко поділився емоціями від перемоги у товариському матчі в рамках підготовки до Євро-2025 проти однолітків із Іспанії (1:0). Слова футболіста передає пресслужба УАФ.

Ми добре підготувалися до цього поєдинку, тренери трохи поганяли нас. Зате ми продемонстрували хорошу гру, добре взаєморозуміння на полі. Сподіваюся, що перенесемо все це на Євро. Вважаю, що ми готові до цього турніру.

На Євро-2025 у Словаччині «синьо-жовті» потрапили до групи D. Суперниками українців стануть збірні Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня). Дві найкращі команди виходять до плей-оф, що почнеться з чвертьфіналу.

👥 Заявка молодіжної збірної України на Євро-2025

🧤 Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Георгій Єрмаков (Олександрія), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія).

🛡 Захисники: Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Володимир Салюк (Металіст 1925 Харків), Едуард Козік (Колос Ковалівка), Віталій Роман (Рух Львів), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Ілля Крупський (Ворскла Полтава).

🧠 Півзахисники: Антон Царенко (Лехія, Польща), Владислав Велетень (Колос Ковалівка), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва — Карпати Львів), Назар Волошин, Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Олександр Яцик (Зоря Луганськ).

🎯 Нападники: Богдан В'юнник (Лехія, Польща), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Раніше молодіжна збірна України розгромила іспанський клуб.