Павло Василенко

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні подав до паризького суду кримінальні та цивільні позови проти низки колишніх посадовців ФІФА, включаючи нинішнього голову організації Джанні Інфантіно.

Судовий позов ґрунтується на звинуваченнях у корупції, висунутих проти Платіні у 2015 році. Позивач стверджує, що події того періоду завадили йому балотуватися на посаду президента ФІФА у 2016 році.

У Франції вже розпочато кримінальне розслідування проти Марко Віллігера, колишнього директора з юридичного відділу ФІФА, та Доменіко Скали, який був головою аудиторського комітету, за звинуваченнями у «злісному переслідуванні та зловживанні впливом».

У цивільному провадженні Платіні вимагає від ФІФА повної компенсації, стверджуючи, що в організації було вжито заходів для блокування його обрання на найвищу посаду понад десять років тому.

Нагадаємо, що у 2015 році Федеральне відомство юстиції Швейцарії відкрило провадження проти колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера за підозрою у незаконному переказі двох мільйонів швейцарських франків Платіні. Ця сума була за консалтингові послуги, надані між 1998 і 2002 роками.

У березні 2025 року апеляційна палата Швейцарського кримінального суду винесла виправдувальний вирок у цій справі.

У грудні 2015 року Арбітражна палата Комітету з етики ФІФА відсторонила Блаттера та Платіні від футболу на вісім років. Пізніше дискваліфікацію Блаттера скоротили до шести років, а Платіні – до чотирьох.