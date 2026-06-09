Війна у ФІФА: Платіні звинуватив Інфантіно у змові та подав до суду
Ексглава УЄФА звинувачує ФІФА у зриві своїх президентських амбіцій
близько 3 годин томуПідписатися в
Колишній президент УЄФА Мішель Платіні подав до паризького суду кримінальні та цивільні позови проти низки колишніх посадовців ФІФА, включаючи нинішнього голову організації Джанні Інфантіно.
Судовий позов ґрунтується на звинуваченнях у корупції, висунутих проти Платіні у 2015 році. Позивач стверджує, що події того періоду завадили йому балотуватися на посаду президента ФІФА у 2016 році.
У Франції вже розпочато кримінальне розслідування проти Марко Віллігера, колишнього директора з юридичного відділу ФІФА, та Доменіко Скали, який був головою аудиторського комітету, за звинуваченнями у «злісному переслідуванні та зловживанні впливом».
У цивільному провадженні Платіні вимагає від ФІФА повної компенсації, стверджуючи, що в організації було вжито заходів для блокування його обрання на найвищу посаду понад десять років тому.
Нагадаємо, що у 2015 році Федеральне відомство юстиції Швейцарії відкрило провадження проти колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера за підозрою у незаконному переказі двох мільйонів швейцарських франків Платіні. Ця сума була за консалтингові послуги, надані між 1998 і 2002 роками.
У березні 2025 року апеляційна палата Швейцарського кримінального суду винесла виправдувальний вирок у цій справі.
У грудні 2015 року Арбітражна палата Комітету з етики ФІФА відсторонила Блаттера та Платіні від футболу на вісім років. Пізніше дискваліфікацію Блаттера скоротили до шести років, а Платіні – до чотирьох.