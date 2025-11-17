Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу в матчі заключного туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (2:0). Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Влаштовувало не все, але я вважаю, що в нас були шанси, і ми були командою, націленою на результат. Першим замінили Єгора Ярмолюка, адже він багато попрацював ще в попередньому матчі, із Францією. Загалом вважаю, що виконавці, які з’явилися з лави, змогли освіжити гру. Наприкінці зустрічі ми створили дуже хороші моменти й реалізували їх.

Як я й казав перед матчем, ісландці зіграли інакше, ніж у першій зустрічі. Вважаю, це наша заслуга. Ми пресингували, показували, що хочемо виграти. Але вони захищалися дуже щільно, було важко знайти простір. Моменти виникали переважно після дальніх ударів. Після замін ми змогли посилити пресинг, більше навантажували штрафний майданчик — і це дало результат. Але це заслуга всіх. Із першої хвилини всі виконавці віддавалися грі максимально.