Власник клубу УПЛ не хоче бачити в команді ексфутболіста Баєра
Зоря не розглядає кандиатуру Юрченка
близько 11 годин тому
Півзахисник Металіста 1925 Владлен Юрченко, якого за чутками активно сватали в Зорю, далекий від повернення в луганську команду, повідомляє Inside UPL.
Президент Зорі Євген Геллер не бачить доцільності в запрошенні Юрченка, оскільки на його позиції залишається широкий вибір гравців.
Лідер луганчан Петар Мічин нікуди не переходить, а Динамо замість Олександра Яцика відправило набиратись досвіду в Зорю молодого Романа Саленка.
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник був ініціатором повернення Юрченка, зяким працював у всіх українських командах протягом кар'єри.