Власники «Манчестер Сіті» придбають відомий італійський клуб

«Палермо» також буде входити в «City Football Group»

Італійський «Палермо» можуть придбати власники «Манчестер Сіті», повідомляє Goal.

За інформацією джерела, власники City Football Group мають намір придбати 80% акцій «Палермо». Вони заплатять за це 13 мільйонів євро.

У 2019 - м році «Палермо» став банкрутом, але потім клубу вдалося пройти шлях від італійської Серії D до Серії В.

«Палермо» стане 11 - м клубом у футбольній імперії «City Football Group».

Раніше повідомлялося, що український латераль «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може виявитися в Італії.