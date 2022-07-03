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Власники «Манчестер Сіті» придбають відомий італійський клуб

«Палермо» також буде входити в «City Football Group»
Футбол Серія А
13:35
Власники «Манчестер Сіті» придбають відомий італійський клуб

Італійський «Палермо» можуть придбати власники «Манчестер Сіті», повідомляє Goal.

За інформацією джерела, власники City Football Group мають намір придбати 80% акцій «Палермо». Вони заплатять за це 13 мільйонів євро.

У 2019 - м році «Палермо» став банкрутом, але потім клубу вдалося пройти шлях від італійської Серії D до Серії В.

«Палермо» стане 11 - м клубом у футбольній імперії «City Football Group».

Раніше повідомлялося, що український латераль «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може виявитися в Італії.

Петро Приходько
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Теги

Манчестер Сіті Палермо (футбол)

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