Павло Василенко

Суверенний фонд Саудівської Аравії PIF планує продати до 25% акцій Ньюкасла, щоб залучити кошти для інвестицій в інфраструктуру клубу. Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією видання, фонд найняв JPMorgan для організації продажу міноритарного пакету. Газета посилається на два джерела, обізнані з питанням. За запропонованою схемою інвестори купуватимуть нові акції, випущені клубом, а не частки, які вже належать PIF та іншим міноритарним акціонерам.