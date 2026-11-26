Власники Ньюкасла хочуть продати до чверті клубу заради розвитку інфраструктури
Саудівці шукають гроші на стадіон
Суверенний фонд Саудівської Аравії PIF планує продати до 25% акцій Ньюкасла, щоб залучити кошти для інвестицій в інфраструктуру клубу. Про це повідомляє Financial Times.
За інформацією видання, фонд найняв JPMorgan для організації продажу міноритарного пакету. Газета посилається на два джерела, обізнані з питанням. За запропонованою схемою інвестори купуватимуть нові акції, випущені клубом, а не частки, які вже належать PIF та іншим міноритарним акціонерам.
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PIF, Ньюкасл і JPMorgan не одразу відповіли на запит Reuters щодо коментарів. Агентство раніше повідомляло, що саудівський фонд веде переговори з потенційними інвесторами про продаж частини клубу. Ці кошти планували спрямувати, зокрема, на фінансування стадіону.
Інвестиційна група на чолі з PIF придбала Ньюкасл у 2021 році. Відтоді клуб перебуває під саудівським контролем. У цей період команда двічі вигравала Лігу чемпіонів, а також здобула Кубок ліги у 2025 році.
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