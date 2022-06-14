Влітку «Евертон» може отримати нового власника

Моширі може продати клуб американському консорціуму

Власник «Евертона» Фархад Моширі влітку може продати клуб американським інвесторам, повідомляє The Athletic.

Клуб хоче купити американський консорціум, в який входять бізнесмен Джон Торнтон, виконавчий директор Баррік Голд і власник компанії «Talon Real Estate» Мачек Камінський. Їх представником в угоді буде колишній виконавчий директор «Манчестер Юнайтед» і «Челсі» Петер Кеньон.

Моширі в 2022-му році довів свою кількість акцій в «Евертоні» до 94%.

Майбутньому власнику «Евертона» доручать завершення будівництва нового стадіону команди, який оцінюється в 500 млн фунтів стерлінгів.

Відзначимо, що у «Евертона» існують певні проблеми з фінансовим фейр-плеєм через невдалі трансферів, за які Моширі вибачався перед уболівальниками.

Через війну в Україні уряд Великобританії ввело санкції на російського мільярдера і співвласника клубу Алішера Усманова, через що клуб не дорахувався від угод 20 млн фунтів стерлінгів

Нагадаємо, раніше «Евертон» запропонував «Динамо» провести благодійний матч на підтримку України.



