Англійський захисник Кайл Вокер змінив клубну прописку, ставши гравцем Бернлі. Про це повідомили офіційні сторінки клубу у соцмережах.

35-річний футболіст, який останні півроку провів в оренді в Мілані, уклав із новачком Прем'єр-ліги контракт терміном на два роки.

Бернлі повернувся до АПЛ за підсумками минулого сезону, посівши одне з провідних місць у Чемпіоншипі.

«Я дуже радий бути тут. Коли я поговорив зі Скоттом і почув про його плани на наступний сезон, я відразу ж скористався цією можливістю. Він проробив тут приголомшливу роботу, повернувши клуб до Прем'єр-ліги зі 100 очками, і тепер ми з нетерпінням чекаємо, коли разом повернемося до найкращої ліги світу.

Бернлі провів відмінний сезон, заснований на неймовірній обороні, і я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до цієї команди і поділитися своїм досвідом і майстерністю».