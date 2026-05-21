Вольфсбург відчайдушно б'ється за збереження прописки в Бундеслізі
Падерборн встояв на полі «вовків»
17 хвилин тому
Фото - Бундесліга
Вольфсбург та Падерборн зійшлися у першому поєдинку плей-офф за право грати в Бундеслізі. Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Обидві команди протягом 90 хвилин діяли вкрай обережно, тримаючи в голові матч-відповідь. Індивідуальна майстерність гравців Вольфсбурга дозволила їм створити кілька небезпечних нагод, які не вдалося втілити у забиті голи.
Наступного понеділка, 25 травня, Падерборн прийматиме Вольфсбург на власному полі.
Бундесліга. Плей-офф. Перший матч
Вольфсбург - Падерборн 0:0
