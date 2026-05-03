Шальке після трьох років у другому дивізіоні повернувся до Бундесліги.

Клуб з Гельзенкірхена за 2 тури до фінішу сезону гарантував собі підвищення в класі з першого місця в поєдинку проти Фортуни.

«Кобальтові» з рахунком 1:0 обіграли сусідів з Північної Рейн-Вестфалії. Караман забив переможний гол на 15-й хвилині у ворота колишнього клубу.

Після 32 туру Шальке одноосібно лідирує в Бундеслізі 2, набравши 67 очок. Друга пряма путівка в еліту буде розіграна тріо Падерборн, Ганновер та Ельверсберг.

Команда, яка фінішує третьою в другому дивізіоні, зіграє стикові матчі з 16-ю командою Бундесліги.