Вольова перемога. Динамо та Шахтар визначили чвертьфіналіста Кубка України
Команди подарували гольовий другий тайм
близько 1 години тому
У матчі 1/8 фіналу Кубка України київське Динамо на своєму стадіоні приймали донецький Шахтар. Зустріч грандів українського футболу завершилася вольовою перемогою біло-синіх з рахунком 2:1.
Перший тайм пройшов без забитих м’ячів, а відразу після перерви Шахтар вийшов вперед – Лука Мейрелліш головою вразив ворота Руслана Нещерета.
Динамо відігралося на 72-й хвилині завдяки точному удару Андрія Ярмоленка, а через сім хвилин форвард біло-синіх Едуардо Герреро приніс перемогу своїй команді і путівку в чвертьфінал Кубка України.
Кубок України, 1/8 фіналу
Динамо – Шахтар – 2:1
Голи: Ярмоленко, 72, Герерро, 79 – Мейрелліш, 49.
Завтра, 30 жовтня, відбудуться два завершальні поєдинки 1/8 фіналу Кубка України.
12:00. Агротех – Фенікс-Маріуполь
17:00. Металіст 1925 – Агробізнес