Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
06:00
live
Інформаційний марафон
08:30
Мотоперегони. FIM Endurance World Championship. Етап 1. Ле-Ман (Франція)

Воронін повідомив, що не повернеться в штаб екс-тренера московського «динамо» навіть у Німеччині

Український фахівець не співпрацюватиме з німцем, який працював в росії
Футбол Українські легіонери
08:35
Воронін повідомив, що не повернеться в штаб екс-тренера московського «динамо» навіть у Німеччині
Андрій Воронін / Фото - дінамо москва

Екс-форвард збірної України Андрій Воронін повідомив в інтерв'ю Kicker, Що не повернеться в штаб колишнього наставника «динамо» москва Сандро Шварца. Раніше німець був призначений в «Гертові».

«Герта» і Берлін завжди залишаться в моєму серці. Мене вже привітали з поверненням, але це було передчасно. Можливо, одного разу я повернуся, але не зараз.

Раніше в московському «динамо» назвали Одесу – частиною росії.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Андрій Воронін Динамо Мск війна

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

АПЛ розірве угоду за 54 мільйони доларів та залишить росіян без перегляду топ-чемпіонату
АПЛ розірве угоду за 54 мільйони доларів та залишить росіян без перегляду топ-чемпіонату
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
07 червня 12:47
Хацкевич: «Був варіант повернутися в УПЛ, та спочатку був ковід, а потім почалась війна»
Хацкевич: «Був варіант повернутися в УПЛ, та спочатку був ковід, а потім почалась війна»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
07 червня 10:57
«путін забрав у нас майбутнє, залишив без всього». Гравчиня збірної росії – про напад рф на Україну
«путін забрав у нас майбутнє, залишив без всього». Гравчиня збірної росії – про напад рф на Україну
Футбол Футбол в Європі
07 червня 10:16
Починається розкол? кадиров «обісрав» путіна
Починається розкол? кадиров «обісрав» путіна
Інші
07 червня 09:17
У росії відібрали право на проведення чемпіонату Європи-2023
У росії відібрали право на проведення чемпіонату Європи-2023
Художня гімнастика
06 червня 12:11
1
Караваєв – про матч з Вельсом: «Усі знають, яка у нас ситуація, проте спорт є спорт»
Караваєв – про матч з Вельсом: «Усі знають, яка у нас ситуація, проте спорт є спорт»
Футбол Збірна України
04 червня 23:09

Новини: Футбол

Один з зіркових бразильців «Шахтаря» вже узгодив особистий контракт з командою Серії А
Один з зіркових бразильців «Шахтаря» вже узгодив особистий контракт з командою Серії А
Українська Прем'єр-ліга
08:40
Воронін повідомив, що не повернеться в штаб екс-тренера московського «динамо» навіть у Німеччині
Воронін повідомив, що не повернеться в штаб екс-тренера московського «динамо» навіть у Німеччині
Українські легіонери
08:35
«Реал» хоче, щоб три основні гравці команди отримали паспорти Іспанії
«Реал» хоче, щоб три основні гравці команди отримали паспорти Іспанії
Прімера
08:17
Екс-директор «Карпат» назвав гарного з політичного боку тренера збірної України
Екс-директор «Карпат» назвав гарного з політичного боку тренера збірної України
Збірна України
08:11
Захисник збірної Ірландії: «Думаю, кожен хотів, щоб українці спробували і потрапили на чемпіонат світу»
Захисник збірної Ірландії: «Думаю, кожен хотів, щоб українці спробували і потрапили на чемпіонат світу»
Збірна України
07:51
Гол Жерсона Родрігеша приніс Люксембургу чергову перемогу в Лізі націй
Гол Жерсона Родрігеша приніс Люксембургу чергову перемогу в Лізі націй
Ліга націй UEFA
07:47
Маліновський не залишиться без тренера. Гасперіні повідомив, що не подасть у відставку
Маліновський не залишиться без тренера. Гасперіні повідомив, що не подасть у відставку
Серія А
07:28
Збільшився попередній термін відновлення Бущана
Збільшився попередній термін відновлення Бущана
Збірна України
07:08
Ліга націй: Англія врятувалася в матчі з Німеччиною, Італія мінімально переграла Угорщину
Ліга націй: Англія врятувалася в матчі з Німеччиною, Італія мінімально переграла Угорщину
Ліга націй UEFA
00:09
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
02 червня 12:39
Всі новини