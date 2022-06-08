Воронін повідомив, що не повернеться в штаб екс-тренера московського «динамо» навіть у Німеччині

Український фахівець не співпрацюватиме з німцем, який працював в росії

Андрій Воронін / Фото - дінамо москва Екс-форвард збірної України Андрій Воронін повідомив в інтерв'ю Kicker, Що не повернеться в штаб колишнього наставника «динамо» москва Сандро Шварца. Раніше німець був призначений в «Гертові». «Герта» і Берлін завжди залишаться в моєму серці. Мене вже привітали з поверненням, але це було передчасно. Можливо, одного разу я повернуся, але не зараз. Раніше в московському «динамо» назвали Одесу – частиною росії.

Сергій Стаднюк