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Воронка 15 метрів завширшки і 5 – завглибшки. Росіяни запустили ракету прямісінько в відреконструйований стадіон

Ольга Харлан справедливо назвала їх сраними покидьками
Футбол Українська Прем'єр-ліга
12:23
Воронка 15 метрів завширшки і 5 – завглибшки. Росіяни запустили ракету прямісінько в відреконструйований стадіон

Російські військові запустили ракету по Центральному міському стадіону Миколаєва. Мер міста Олександр Сенкевич розповів УП про наслідки цього обстрілу:

«Ракета попала в наш центральний стадіон. Дуже важко, тому що цей стадіон… насправді, добре, що ніхто не загинув – там нікого не було, однак нещодавно, минулого року ми здали [після ремонту] адміністративний корпус, там все новеньке: меблі, техніка, комп’ютери – все знищено.

Новеньке поле ми зробили з підігрівом – ракета влучила туди, в чашу стадіону, залишивши після себе воронку метрів 15 завширшки і 5 – завглибшки.

Але, думаю, відремонтувати можна все. Дякувати Богу, можу сказати, що після сьогоднішніх обстрілів в Миколаєві жодна людина не постраждала: не була поранена і не вбита».

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан відреагувала на цей обстріл:

«Військовий об’єкт?!!! Центральний стадіон в Миколаєві!!! Срані покидьки».

Також росіяни влучили ракетою в стадіон «Кремня».

Сергій Лук'яненко
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МФК Миколаїв

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