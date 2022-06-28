Воронка 15 метрів завширшки і 5 – завглибшки. Росіяни запустили ракету прямісінько в відреконструйований стадіон

Російські військові запустили ракету по Центральному міському стадіону Миколаєва. Мер міста Олександр Сенкевич розповів УП про наслідки цього обстрілу:

Новеньке поле ми зробили з підігрівом – ракета влучила туди, в чашу стадіону, залишивши після себе воронку метрів 15 завширшки і 5 – завглибшки.

Але, думаю, відремонтувати можна все. Дякувати Богу, можу сказати, що після сьогоднішніх обстрілів в Миколаєві жодна людина не постраждала: не була поранена і не вбита».