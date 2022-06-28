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Воронка 15 метрів завширшки і 5 – завглибшки. Росіяни запустили ракету прямісінько в відреконструйований стадіон
Ольга Харлан справедливо назвала їх сраними покидьками
Російські військові запустили ракету по Центральному міському стадіону Миколаєва. Мер міста Олександр Сенкевич розповів УП про наслідки цього обстрілу:
«Ракета попала в наш центральний стадіон. Дуже важко, тому що цей стадіон… насправді, добре, що ніхто не загинув – там нікого не було, однак нещодавно, минулого року ми здали [після ремонту] адміністративний корпус, там все новеньке: меблі, техніка, комп’ютери – все знищено.
Новеньке поле ми зробили з підігрівом – ракета влучила туди, в чашу стадіону, залишивши після себе воронку метрів 15 завширшки і 5 – завглибшки.
Але, думаю, відремонтувати можна все. Дякувати Богу, можу сказати, що після сьогоднішніх обстрілів в Миколаєві жодна людина не постраждала: не була поранена і не вбита».
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан відреагувала на цей обстріл:
«Військовий об’єкт?!!! Центральний стадіон в Миколаєві!!! Срані покидьки».
Також росіяни влучили ракетою в стадіон «Кремня».
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