Павло Василенко

Німецький воротар Марк-Андре тер Штеген у вівторок успішно переніс операцію на хребті.

Про це повідомив його клуб Барселона, не уточнивши тривалість вимушеної перерви, яка, за словами тер Штегена, має тривати три місяці.

31-річний гравець збірної Німеччини пропустив майже весь минулий сезон у складі чинних чемпіонів Іспанії через розрив сухожилля в коліні.

Як нагадує агентство AP, у 2023 році він був відсутній на полі протягом двох місяців, відновлюючись після своєї першої операції на хребті.