Воротар Барселони переніс операцію, він не повернеться до гри найближчим часом
Футболіст пройде тривалий курс відновлення
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Німецький воротар Марк-Андре тер Штеген у вівторок успішно переніс операцію на хребті.
Про це повідомив його клуб Барселона, не уточнивши тривалість вимушеної перерви, яка, за словами тер Штегена, має тривати три місяці.
31-річний гравець збірної Німеччини пропустив майже весь минулий сезон у складі чинних чемпіонів Іспанії через розрив сухожилля в коліні.
Як нагадує агентство AP, у 2023 році він був відсутній на полі протягом двох місяців, відновлюючись після своєї першої операції на хребті.