Павло Василенко

Марк-Андре тер Штеген незабаром перенесе операцію та пропустить кілька місяців ігор за Барселону. Mundo Deportivo повідомляє, що німецький голкіпер втратить капітанську пов'язку через свою поведінку.

Лише рік тому тер Штеген був ключовою фігурою у Барселоні. Після відходу Серхі Роберто німцю довірили капітанську пов'язку.

Торік у вересні воротар отримав серйозну травму: він порвав хрестоподібні зв'язки коліна і пропустив більшу частину сезону.

Тер Штеген повернувся на поле лише ближче до кінця сезону. Влітку Барселона вирішила придбати нового воротаря – Жоана Гарсію.

ЗМІ повідомляли, що чемпіони Іспанії хотіли продати тер Штегена. Однак у німця проблеми зі спиною, і йому потрібна операція.

Проте поведінка воротаря дуже розлютила керівництво клубу. Він публічно оголосив про операцію, не чекаючи на відповідь від Барселони.

За інформацією Mundo Deportivo, тер Штеген може втратити капітанську пов'язку. Це спільне рішення керівництва та тренерського штабу клубу. Однак поки що невідомо, хто його замінить – швидше за все, рішення ухвалять самі гравці.