Воротар «Динамо»: «Важко дивитися в очі українським військовим»

Воротар «Динамо» і збірної України Георгій Бущан розповів про відвідування поранених українських військових в Києві.

Важко їм дивитися в очі. Вони кажуть: «Хлопці, займайтеся своєю справою. Ми будемо робити все для вас, а ви робіть роботу так, щоб нам за вас було не соромно, щоб ми раділи за вас ». Важко, звичайно, але ми їх підтримуємо, і вони нас теж ».