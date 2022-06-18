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Воротар «Динамо»: «Важко дивитися в очі українським військовим»
Бущан відвідав поранених українських солдатів
Воротар «Динамо» і збірної України Георгій Бущан розповів про відвідування поранених українських військових в Києві.
«Я вже не перший раз їздив. Ми їздили кілька років тому. Війна почалася в 2014 році, тому ми і в Києві відвідували. Кожен раз це важко, тому що хлопці молоді, духом сильні, тому що вони там (на фронті).
Важко їм дивитися в очі. Вони кажуть: «Хлопці, займайтеся своєю справою. Ми будемо робити все для вас, а ви робіть роботу так, щоб нам за вас було не соромно, щоб ми раділи за вас ». Важко, звичайно, але ми їх підтримуємо, і вони нас теж ».
Раніше Бущан заявив, що через війну будує лише короткострокові плани з ранку до вечора.
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