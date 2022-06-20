Воротар «Динамо»: «ЗСУ роблять все, щоб наші тренування були безпечними»

Кияни вже тренуються в рідному місті

Воротар «Динамо» Денис Бойко висловився про тренувальному процесі команди в Києві. його цитує прес-служба «біло-синіх».

- Якщо чесно, я був дуже зворушений, коли повернувся в Україну. Перебувати за кордоном, в спокої - це одне ... Так, у нас там все було організовано, тренувальний процес, всі умови для роботи. Але рідний дім - це зовсім інше. Для мене це важливо. Я дуже чекав коли ми зможемо повернутися додому, в рідні домівки, в наше місто. І коли повернувся, всередині душу розривали емоції. Але коли минув час, трохи адаптувалися до сьогоднішніх реалій в нашому місті. Добре, що йде тренувальний процес, і ми готуємося до нового чемпіонату.

- Тренування проходять продуктивно?

- Дуже продуктивно. Ви ж бачите, хлопці все втомилися. Проводимо по два тренування в день, незважаючи на спеку. Хороша робота, гарне навантаження.

- Повітряні тривоги не заважають тренувального процесу?

- Це сьогоднішні реалії нашого життя. Найголовніше, щоб всі наші рідні і близькі були в безпеці. Для нас створені всі умови, щоб ми перебували в безпеці. ЗСУ роблять все, щоб забезпечити спокій, і роблять все можливе і неможливе, щоб захистити кожного нашого громадянина. Звичайно, не можна викинути з голови відбувається на сьогоднішній день в нашій країні. Але доводиться адаптуватися. Вірю, що все буде Україна, і ми победім

Раніше стало відомо, що два легіонера «Динамо» мають намір повернутися до Києва.