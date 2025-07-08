Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго допускає можливість кадрових перестановок у клубі після проведення аудиту. Його слова наводить пресслужба клубу.

Це дуже важливе питання. Зараз триває глибокий аналіз діяльності клубу у минулому сезоні та в попередні роки. Найближчим часом буде ухвалено низку кадрових і організаційних рішень та оголошено відповідальних осіб за ключові напрямки, - розповів Жеваго.

Нагадаємо, що в сезоні-2024/25 Ворскла програла Кудрівці в перехідних матчах і втратила місце в УПЛ, вилетівши в другий за силою дивізіон. Після цього клуб розлучився з Юрієм Максимовим, який до того часу обіймав посаду головного тренера.

Раніше інвестор Ворскли розповів про фінансовий стан клубу з Полтави.