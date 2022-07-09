«Ворскла» підписала чергового легіонера. Він вибрав номер на честь Зеленського

Відомо також про умови контракту з 26-річним бразильцем

Феліпе / Фото - ФК Ворскла

Захисник Феліпе Родрігес став гравцем «Ворскли». Про це повідомляє прес-служба клубу.

26-річний бразилець перейшов до лав полтавців із «Греміо Новурізонтіно». Раніше виступав за «Сантос», «Оесте», «Гуарані», «Діадему» та «Віла Нову».

Контракт підписано на два роки. Інші деталі угоди не вказуються. Гравець вибрав собі 95-й номер.

Раніше повідомлялося, що у «Ворскле» можуть опинитися до п'яти легіонерів, незважаючи на війну в Україні.