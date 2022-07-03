Залишаться три старих легіонери, підпишуть двох нових. Ситуація у «Ворсклі»

У складі полтавців можуть опинитися одразу п'ять іноземних футболістів, незважаючи на війну в Україні

Фото - ФК Ворскла

На передсезонних зборах до «Ворскли» приєднаються три легіонери. Про це повідомляє Еспресо ТВ з посиланням на слова віце-президента клубу Олега Лисака.

Серед них захисники Наджиб Якубу та Джоко Зайков, а також хавбек Давид Пуцлін. Зазначимо, що македонець перейшов до команди взимку, проте так і не дебютував за неї через повномасштабну війну рф проти України.

Крім того, у «Ворсклі» з'являться ще два легіонери. Крім них буде підписаний досвідчений українець. Трансфери очікуються у найближчі 2 – 3 дні. Також наголошується, що переговори з екс-захисником «Зорі» Денисом Фаворовим не велися.

Раніше стали відомими умови контракту головного тренера Віктора Скрипника з полтавцями.