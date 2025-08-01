Ворскла після зняття трансферного бану змогла заявитись на Першу лігу
Команда змінилась до невпізнаваності
близько 1 години тому
Ворскла оголосила про підписання 14 футболістів, яких змогли зареєструвати після зняття трьох трансферних банів ФІФА.
В новому сезоні кольори полтавців захищатимуть: Микита Татарков. Вадим Червак, Тарас Дмитрук, Богдан Васецький, Кирило Лавута, Владислав Дворовенко, Прінс, Владислав Семотюк, Богдан Мишенко, Владислав Войцеховський, Дмитро Пріхна, Антон Байдал, Алекс Чідомере, Матвій Буренко.
Усі новачки підписали дворічні угоди з Ворсклою.
Зі старої команди в тренувальному таборі поки залишаються Артем Челядін і Сергій Мякушко.
Нагадаємо, що в сезоні-2024/25 Ворскла програла Кудрівці в перехідних матчах і втратила місце в УПЛ, вилетівши в другий за силою дивізіон. Після цього клуб розлучився з Юрієм Максимовим, який до того часу обіймав посаду головного тренера.