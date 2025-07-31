Оболонь підписала ексхавбека Ворскли
Футболіст знайшов нову команду
близько 1 години тому
Фото: ФК Оболонь
Київська Оболонь офіційно оголосила про підписання 22-річного українського півзахисника Івана Нестеренка.
Офіційних даних щодо термінів угоди та деталей особистого контракту не повідомляється.
Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.
Нестеренко останні сезони провів у Ворсклі, де зіграв понад 50 матчів та забив чотири м’ячі.
4 серпня Оболонь в першому турі нового сезону УПЛ протистоятиме Металісту 1925 (18:00).
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