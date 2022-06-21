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«Ворскла» проведе два єврокубкових матчі на виїзді

Полтавська команда зіграє з АІКом в Лізі конференцій
Футбол Ліга конференцій UEFA
21:11
«Ворскла» проведе два єврокубкових матчі на виїзді

Полтавська «Ворскла» проведе два матч проти АІК в Лізі конференцій на виїзді, повідомляє УАФ.

За інформацією джерела, таке рішення прийняли в UEFA через те, що Полтава не зможе прийняти матчі єврокубків через війну в Україні.

Таким чином, обидва матчі 2 -го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між АІКом і «Ворсклою» пройдуть в Стокгольмі (Швеція). Ігри відбудуться 21 і 27 липня.

Нагадаємо, «Ворскла» отримала нового головного тренера.

Петро Приходько
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