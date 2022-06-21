Захисник «Ворскли»: «Хотілося б побачити вболівальників, але розуміємо, що це складно»
«Ворскла» проведе два єврокубкових матчі на виїзді
Полтавська команда зіграє з АІКом в Лізі конференцій
21:11
Полтавська «Ворскла» проведе два матч проти АІК в Лізі конференцій на виїзді, повідомляє УАФ.
За інформацією джерела, таке рішення прийняли в UEFA через те, що Полтава не зможе прийняти матчі єврокубків через війну в Україні.
Таким чином, обидва матчі 2 -го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між АІКом і «Ворсклою» пройдуть в Стокгольмі (Швеція). Ігри відбудуться 21 і 27 липня.
Нагадаємо, «Ворскла» отримала нового головного тренера.
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