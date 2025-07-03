Ворскла шукає підсилення для швидкого повернення в УПЛ
Полтавці переглядають новачків
близько 2 годин тому
Фото - ФК Ворскла
Ворскла продовжує підготовку до нового сезону, який полтавська команда проведе в Першій лізі.
В розташуванні команди Желько Любеновича перебуває шість футболістів: Юрій Тлумак, Кирило Лавута, Прінс Чісом Чібуезе, повідомляє Sport.ua.
Нагадаємо, що в сезоні-2024/25 Ворскла програла Кудрівці в перехідних матчах і втратила місце в УПЛ, вилетівши в другий за силою дивізіон. Після цього клуб розлучився з Юрієм Максимовим, який до того часу обіймав посаду головного тренера.