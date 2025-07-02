Павло Василенко

Полтавська Ворскла виставила на трансфер трьох гравців основного складу. Також у клубі розраховують на пропозиції щодо інших двох футболістів.

Інсайдер Ігор Бурбас у телеграм-каналі BurBuzz повідомив, що Ворскла виставила на продаж трьох гравців основного складу: 27-річний нігерійський нападник Самсон Ієде, 21-річний український півзахисник Іван Нестеренко та 25-річний малійський універсал Ібраїм Кане.

Також у Ворсклі очікують отримати гроші за 21-річного воротаря Павла Ісенка та 21-річного захисника Даниїла Хрипчука, які покинуть клуб у статусі вільних агентів. В Полтаві розраховують отримати компенсацію за виховання від їхніх наступних клубів.