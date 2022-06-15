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«Ворскла» в Лізі конференцій зіграє з віце-чемпіоном Швеції

Матчі пройдуть в липні
Футбол Ліга конференцій UEFA
14:38
«Ворскла» в Лізі конференцій зіграє з віце-чемпіоном Швеції
Фото: ФК Ворскла

В швейцарському Ньоні відбулося жеребкування кваліфікації Ліги конференції. В другому раунді відбору «Ворскла» зіграє з віце-чемпіоном Швеції – АІКом.

Ліга конференцій. Кваліфікація. Основний шлях. 2-й раунд

АІК – «Ворскла»

Відзначимо, що ще один представник України – «Зоря» – розпочне шлях з третього раунду кваліфікації.

Нагадаємо, що «Динамо» у відборі Ліги чемпіонів зіграє з «Фенербахче».

Олег Шумейко-молодший
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