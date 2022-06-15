«Динамо» дізналося суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів
«Ворскла» в Лізі конференцій зіграє з віце-чемпіоном Швеції
Матчі пройдуть в липні
14:38
Фото: ФК Ворскла
В швейцарському Ньоні відбулося жеребкування кваліфікації Ліги конференції. В другому раунді відбору «Ворскла» зіграє з віце-чемпіоном Швеції – АІКом.
Ліга конференцій. Кваліфікація. Основний шлях. 2-й раунд
АІК – «Ворскла»
Відзначимо, що ще один представник України – «Зоря» – розпочне шлях з третього раунду кваліфікації.
Нагадаємо, що «Динамо» у відборі Ліги чемпіонів зіграє з «Фенербахче».
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