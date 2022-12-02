Вперше в історії футболу головним арбітром на матчі чемпіонату світу була жінка

Це сталося під час гри Коста-Ріка – Німеччина

Вперше в історії чемпіонату світу головним арбітром матчу фінальної стадії турніру була жінка.

Нею стала француженка Стефані Фраппар, Яка вчора працювала на матчу 3-го туру ЧС-2022 Коста-Ріка – Німеччина ( 2: 4 ). Асистентами також були жінки – Неуза Бек з Бразилії і Карен Діас Медіна з Мексики.

Раніше Фраппар працювала на ЧС-2022 в якості четвертого арбітра на матчі Мексика – Польща (0:0).

Нагадаємо, незважаючи на перемогу в останньому матчі, збірна Німеччини вилетіла з ЧС-2022.