Вперше в історії не буде розіграно Кубок України

Через повномасштабне вторгнення рф дізнатися володаря трофея не вдалося і у сезоні-2021/22

Фото: Павло Кубанов

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, що наступного сезону не буде розіграний ні Суперкубок, ні Кубок України:



Проведення матчу за Суперкубок України не планується. Ми вирішили скасувати в майбутньому сезоні цей матч. Кубок України теж не розігруватиметься. Більше мені про це сказати нічого.

Нагадаємо, що півфіналіст Кубку України-2020/21 не гратиме у наступному сезоні.