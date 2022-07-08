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Вперше в історії не буде розіграно Кубок України

Через повномасштабне вторгнення рф дізнатися володаря трофея не вдалося і у сезоні-2021/22
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17:37
Вперше в історії не буде розіграно Кубок України
Фото: Павло Кубанов

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, що наступного сезону не буде розіграний ні Суперкубок, ні Кубок України:

Проведення матчу за Суперкубок України не планується. Ми вирішили скасувати в майбутньому сезоні цей матч. Кубок України теж не розігруватиметься. Більше мені про це сказати нічого.

Нагадаємо, що півфіналіст Кубку України-2020/21 не гратиме у наступному сезоні.

Джерело: footballua.tv Олег Шумейко-молодший
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Євген Дикий

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