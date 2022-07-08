Перший віце-президент ФФУ: «Не впевнений, що чемпіонат України відбудеться. УПЛ і починати не варто»
Вперше в історії не буде розіграно Кубок України
Через повномасштабне вторгнення рф дізнатися володаря трофея не вдалося і у сезоні-2021/22
Фото: Павло Кубанов
Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, що наступного сезону не буде розіграний ні Суперкубок, ні Кубок України:
Проведення матчу за Суперкубок України не планується. Ми вирішили скасувати в майбутньому сезоні цей матч. Кубок України теж не розігруватиметься. Більше мені про це сказати нічого.
Нагадаємо, що півфіналіст Кубку України-2020/21 не гратиме у наступному сезоні.
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