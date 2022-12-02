Вперше в своїй історії Іспанії програла збірній з Азії

Японія здолала «фурію роху»

Збірна Іспанії вперше в своїй історії програла команді з Азії, повідомляє Opta.

У матчі 3-го туру ЧС-2022 іспанці поступилися збірній Японії (1:2).

До цього в матчах з азіатськими збірними у Іспанії було 13 перемог і 2 нічиї. До Японії у «фурії рохи» двічі відбирала очки збірна Південної Кореї.

Незважаючи на поразку, Іспанія вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2022, де зіграє з Марокко.