Вперше за 44 роки збірна Мексики не вийшла з групи чемпіонату світу

Навіть цього разу «ацтеки» набрали достатню кількість очок, але підвели додаткові показники

Ґільєрмо Очоа / Фото - AFP

Збірна Мексики здобула мінімальну перемогу в матчі заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Саудівської Аравії (2:1). Проте, за різницею м'ячів до плей-офф із другого місця пробилася Польща.

Таким чином, «ацтеки» вперше з 1978 року не вийшли з групи ЧС. Успішна серія тривала 44 роки.

Винятком став мундіаль 1990 року. Тоді мексиканців узагалі не допустили до змагань.

Кінцівка, яка позбавила мрії. Огляд матчу Саудівська Аравія – Мексика