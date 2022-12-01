Кінцівка, що позбавила мрії. Огляд матчу Саудівська Аравія – Мексика
Вперше за 44 роки збірна Мексики не вийшла з групи чемпіонату світу
Навіть цього разу «ацтеки» набрали достатню кількість очок, але підвели додаткові показники
01 грудня 07:27
Ґільєрмо Очоа / Фото - AFP
Збірна Мексики здобула мінімальну перемогу в матчі заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2022 проти Саудівської Аравії (2:1). Проте, за різницею м'ячів до плей-офф із другого місця пробилася Польща.
Таким чином, «ацтеки» вперше з 1978 року не вийшли з групи ЧС. Успішна серія тривала 44 роки.
Винятком став мундіаль 1990 року. Тоді мексиканців узагалі не допустили до змагань.
Кінцівка, яка позбавила мрії. Огляд матчу Саудівська Аравія – Мексика
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