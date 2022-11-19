«Все ще небезпечно». Український голкіпер заявив, що повертатися на Батьківщину – «не варіант»

Литовка втік від війни у призовному віці та відмовляється приїжджати назад

Ігор Литовка / Фото - Cropix

Голкіпер «Загори» з четвертого дивізіону Хорватії Ігор Литовка прокоментував можливість повернення до України. Слова воротаря передає Slobodna Dalmacija.

В Україні все ще небезпечно, тож повертатися додому - не варіант. Мій план - залишитися в «Загорі» до грудня, а потім - хтозна, де я продовжу свою кар'єру.

На рахунку футболіста 66 матчів в українській Прем'єр-лізі. Перед падінням до регіональної ліги його останнім клубом була «Десна».

Раніше екс-тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі зізнався, що не боявся померти під час обстрілу Києва.