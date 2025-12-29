Сергій Разумовський

Вінгер Борнмута Антуан Семеніо найближчим часом має стати гравцем Манчестер Сіті. Про це у соцмережі X повідомляє журналіст Бен Джейкобс, зазначаючи, що сторони вже суттєво просунулися у перемовинах і угода перебуває на фінальній стадії.

За інформацією джерела, Борнмут очікує, що трансфер 25-річного футболіста буде офіційно оформлено протягом наступних 48 годин. Прорив у переговорах стався після позитивної розмови в понеділок, 29 грудня, під час якої клуби узгодили ключові моменти щодо структури платежів, пов’язаних із відступними гравця. Тобто питання вже не стільки в самому факті переходу, скільки в тому, як саме будуть розподілені та оформлені виплати.

Також повідомляється, що Семеніо вже усно погодив персональні умови з Манчестер Сіті, тож з боку гравця перешкод для завершення угоди немає. Водночас Борнмут усе ще сподівається, що вінгер встигне провести прощальний матч у складі команди – проти Челсі, який запланований на завтра, 30 грудня.

У поточному сезоні Семеніо демонструє високу результативність: на його рахунку 9 голів і 3 асисти у 18 матчах на клубному рівні. Це робить його одним із найпомітніших гравців Борнмута та пояснює інтерес з боку гранда АПЛ.

Раніше асист Єгора Ярмолюка допоміг Брентфорду оформити перемогу над ексклубом Забарного.