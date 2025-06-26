Сергій Стаднюк

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко повідомив, що сезон-2025/2026 стане для нього останнім у кар’єрі футболіста.

Ми поспілкувалися з головним тренером, з президентом, бо для мене було важливо почути, що я потрібен як футболіст. Я в жодному разі не хочу бути в клубі як футболіст завдяки якимось своїм попереднім заслугам. Коли я почув думку головного тренера та президента клубу, я зрозумів, що вони розраховують на мене як на бойову одиницю. Тому я підписав контракт ще на один рік. З приводу того, чи останній це мій контракт, чи ні, то я з упевненістю можу сказати, що це останній мій рік як футболіста. Андрій Ярмоленко

Ярмоленко розпочав кар’єру в Десні, звідки у 2007 році перебрався до Динамо. У 2017 році за 25 мільйонів євро перейшов до дортмундської Боруссії. А після виступів за англійський Вест Гем та еміратський Аль-Айн повернувся до «біло-синіх» у 2023 році.

Найбільше матчів у кар’єрі провів за киян, забивши 157 м’ячів і віддавши 96 результативних передач. В УПЛ оформив 113 голів, йдучи до рекорду Максима Шацьких (124). У збірній України відзначився 46 взяттями воріт у 119 матчах, продовжуючи гонитву за Андрієм Шевченком (48) у списку бомбардирів.

Раніше Ярмоленко оцінив шанси Динамо потрапити до основного етапу Ліги чемпіонів.