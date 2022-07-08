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«Вулвергемптон» бажає переманити з «Бенфіки» конкурента Яремчука

В переході португальського нападника зацікавлений Бруну Лаже
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
16:59
«Вулвергемптон» бажає переманити з «Бенфіки» конкурента Яремчука
Фото: Twitter

«Вулвергемптон» зацікавлений в послугах форварда «Бенфіки» Гонсалу Рамуша, повідомляє інсайдер Екрем Конур в своєму Twitter.

Повідомляється, що англійський клуб провів перемовини з конкурентом Романа Яремчука. Головний тренер англійського клубу Бруну Лаже особисто зацікавлений в переході гравця.

Нагадаємо, що Яремчук отримав більш престижний номер.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Роман Яремчук Бенфіка

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