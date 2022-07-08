Отримає більше довіри? Яремчук буде грати за «Бенфіку» під 9-м номером
«Вулвергемптон» бажає переманити з «Бенфіки» конкурента Яремчука
В переході португальського нападника зацікавлений Бруну Лаже
Фото: Twitter
«Вулвергемптон» зацікавлений в послугах форварда «Бенфіки» Гонсалу Рамуша, повідомляє інсайдер Екрем Конур в своєму Twitter.
Повідомляється, що англійський клуб провів перемовини з конкурентом Романа Яремчука. Головний тренер англійського клубу Бруну Лаже особисто зацікавлений в переході гравця.
Нагадаємо, що Яремчук отримав більш престижний номер.
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