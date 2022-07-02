Отримає більше довіри? Яремчук буде грати за «Бенфіку» під 9-м номером

У першому сезоні в португальському гранді українець виступав з числом 15 на спині

Роман Яремчук / Фото - Бенфіка Нападаючий «Бенфіки» Роман Яремчук змінив номер у команді. Про це повідомляє Record. За інформацією джерела, українець став новою «дев'яткою орлів». У минулому сезоні він виступав під 15-м номером. Раніше цифра 9 була на спині форварда Дарвіна Нуньєса. Цього літа уругваєць перейшов до «Ліверпуля». Також повідомлялося, що «Бенфіка» не має наміру купувати нового нападника.

Сергій Стаднюк