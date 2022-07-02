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Отримає більше довіри? Яремчук буде грати за «Бенфіку» під 9-м номером

У першому сезоні в португальському гранді українець виступав з числом 15 на спині
Футбол Українські легіонери
16:59
Отримає більше довіри? Яремчук буде грати за «Бенфіку» під 9-м номером
Роман Яремчук / Фото - Бенфіка

Нападаючий «Бенфіки» Роман Яремчук змінив номер у команді. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, українець став новою «дев'яткою орлів». У минулому сезоні він виступав під 15-м номером.

Раніше цифра 9 була на спині форварда Дарвіна Нуньєса. Цього літа уругваєць перейшов до «Ліверпуля».

Також повідомлялося, що «Бенфіка» не має наміру купувати нового нападника.

Сергій Стаднюк
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Теги

Роман Яремчук Бенфіка Дарвін Нуньєс

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