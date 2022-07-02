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Отримає більше довіри? Яремчук буде грати за «Бенфіку» під 9-м номером
У першому сезоні в португальському гранді українець виступав з числом 15 на спині
16:59
Роман Яремчук / Фото - Бенфіка
Нападаючий «Бенфіки» Роман Яремчук змінив номер у команді. Про це повідомляє Record.
За інформацією джерела, українець став новою «дев'яткою орлів». У минулому сезоні він виступав під 15-м номером.
Раніше цифра 9 була на спині форварда Дарвіна Нуньєса. Цього літа уругваєць перейшов до «Ліверпуля».
Також повідомлялося, що «Бенфіка» не має наміру купувати нового нападника.
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