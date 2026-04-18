Сергій Разумовський

У матчі четвертого туру кваліфікації чемпіонату світу-2027 серед жінок збірна України зазнала великої поразки від команди Іспанії. Поєдинок відбувся у Кордобі, де господарки поля впевнено скористалися своєю перевагою та не залишили українкам шансів на позитивний результат.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0 на користь збірної Іспанії. Господарки дуже активно розпочали матч і відкрили рахунок уже на другій хвилині, коли відзначилася Імаде. Цей швидкий м’яч одразу задав хід усьому поєдинку, адже іспанська команда отримала комфортну психологічну перевагу та надалі контролювала перебіг гри.

Після перерви тиск з боку суперниць лише посилився. На 47-й хвилині Імаде оформила дубль, ще більше ускладнивши становище збірної України. Згодом іспанки продовжили реалізовувати свої моменти: на 61-й хвилині забила Мендес, на 71-й відзначилася Наварро, а остаточний рахунок на 76-й хвилині встановила Лопес.

Таким чином, збірна України провела ще один складний матч у групі А3, де рівень суперників залишається надзвичайно високим. Нагадаємо, що раніше українська команда вже поступилася Англії з рахунком 1:6, а також двічі програла Іспанії — спочатку вдома з рахунком 1:3, а тепер і на виїзді значно більш розгромно. Крім того, у третьому турі синьо-жовті зазнали мінімальної поразки від Ісландії з рахунком 0:1.

Поразка у Кордобі ще більше ускладнює становище збірної України. У випадку непрограшу Англї (9 очок) від Ісландії (майже стовідсоткова ймовірність) синьо-жовті остаточно втратять шанси на пряму путівку.

Відбір на чемпіонат світу-2027 серед жінок. Група А3

Іспанія – Україна 5:0

Голи: Імаде, 2, 47, Мендес, 61, Наварро, 71, Лопес, 76

Іспанія: Нанкларес, Корралес (Агірресабала, 77), Мапі Леон (Кодіна, 67), Мендес, Наварро, Путельяс (Фіамма, 67), Серрайорді, Кальдентей (Лопес, 46), Пінья (Батлле, 46), Імаде, Паральюело.

Україна: Келюшик, Басанська (Корсун, 46), Савка, Ольхова, Петрик (Котяш, 67), Семків, Заборовець, Овдійчук, Куніна (Калініна, 67), Подольська (Кравчук, 46), Бойчук (Молодюк, 67).

Попередження: Савка, 26