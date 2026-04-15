Повний провал. Збірна України поступилася єдиному «прохідному» супернику і стала абсолютним аутсайдером групи відбору на ЧС
Синьо-жовті лише математично зберігають шанси на пряму путівку на турнір 2027 року
близько 4 годин тому
У матчі третього туру відбірного турніру чемпіонату світу-2027 серед жінок збірна України зазнала чергової поразки. У виїзному поєдинку, який відбувся в Рейк’явіку, українська команда мінімально поступилася збірній Ісландії.
Долю зустрічі вирішив єдиний забитий м’яч. На початку другого тайму відзначилася Йоганнсдоттір, яка принесла господаркам поля перемогу. Українки не змогли відповісти результативними діями й у підсумку залишилися без очок.
Для збірної України це вже третя поразка поспіль у нинішньому відборі. Нагадаємо, у стартовому турі групи А3 синьо-жовті зазнали розгромної поразки від Англії з рахунком 1:6. В іншому матчі того туру Іспанія впевнено переграла Ісландію — 3:0.
У другому турі українська команда також не змогла набрати очок, поступившись Іспанії з рахунком 1:3. Тим часом Англія здолала Ісландію — 2:0, підтвердивши статус одного з фаворитів групи.
Таким чином, після трьох турів збірна України залишається без набраних очок і продовжує боротьбу в дуже складній групі. Свій наступний матч у кваліфікації чемпіонату світу-2027 українки проведуть 18 квітня, коли зустрінуться з Іспанією.
Відбір ЧС-2027 серед жінок. Група А3
Ісландія – Україна 1:0
Гол: Йоганнсдоттір, 47
Ісландія: Рунарсдоттір, Гудр. Арнардоттір, Віггосдоттір, І. Сігурдардоттір, Хейдарсдоттір, Вільяльмсдоттір (Асгейрсдоттір, 73), Йоханнсдоттір, Антонсдоттір (Херманнсдоттір, 83), Т. Палмадоттір (Ейріксдоттір, 66), Йессен (Боама, 66), С. Йонсдоттір.
Україна: Келюшик (Самсон, 65), Корсун, Ольхова, Котик, Шайнюк, Петрик, Заборовець (Молодюк, 71), Кравчук (Андрухів, 84), Калініна (Бойчук, 71), Овдійчук, Куніна (Апанащенко, 84).
Поділитись