Сергій Разумовський

У матчі третього туру відбірного турніру чемпіонату світу-2027 серед жінок збірна України зазнала чергової поразки. У виїзному поєдинку, який відбувся в Рейк’явіку, українська команда мінімально поступилася збірній Ісландії.

Долю зустрічі вирішив єдиний забитий м’яч. На початку другого тайму відзначилася Йоганнсдоттір, яка принесла господаркам поля перемогу. Українки не змогли відповісти результативними діями й у підсумку залишилися без очок.

Для збірної України це вже третя поразка поспіль у нинішньому відборі. Нагадаємо, у стартовому турі групи А3 синьо-жовті зазнали розгромної поразки від Англії з рахунком 1:6. В іншому матчі того туру Іспанія впевнено переграла Ісландію — 3:0.

У другому турі українська команда також не змогла набрати очок, поступившись Іспанії з рахунком 1:3. Тим часом Англія здолала Ісландію — 2:0, підтвердивши статус одного з фаворитів групи.

Таким чином, після трьох турів збірна України залишається без набраних очок і продовжує боротьбу в дуже складній групі. Свій наступний матч у кваліфікації чемпіонату світу-2027 українки проведуть 18 квітня, коли зустрінуться з Іспанією.

Відбір ЧС-2027 серед жінок. Група А3

Ісландія – Україна 1:0

Гол: Йоганнсдоттір, 47

Ісландія: Рунарсдоттір, Гудр. Арнардоттір, Віггосдоттір, І. Сігурдардоттір, Хейдарсдоттір, Вільяльмсдоттір (Асгейрсдоттір, 73), Йоханнсдоттір, Антонсдоттір (Херманнсдоттір, 83), Т. Палмадоттір (Ейріксдоттір, 66), Йессен (Боама, 66), С. Йонсдоттір.

Україна: Келюшик (Самсон, 65), Корсун, Ольхова, Котик, Шайнюк, Петрик, Заборовець (Молодюк, 71), Кравчук (Андрухів, 84), Калініна (Бойчук, 71), Овдійчук, Куніна (Апанащенко, 84).