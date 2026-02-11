Сергій Разумовський

Досвідчений центральний оборонець Сергій Логінов поповнив склад запорізького Металурга. Про це було повідомлено в офіційних соцмережах клубу.

Сторони не розголошують подробиць контрактної угоди, однак відомо, що гравець приєднався до нової команди на правах вільного агента. Останнім місцем роботи захисника була аматорська команда Нові Санжари, а до цього у його кар’єрі були виступи за такі українські клуби, як Дніпро-1, Волинь, Олександрія та інші.

Варто додати, що у період із 2009 по 2013 рік Сергій Логінов перебував у структурі київського Динамо, втім захищав кольори лише другої команди столичного клубу. Протягом своєї багаторічної кар’єри оборонець зарекомендував себе надійним виконавцем та стабільним гравцем українських футбольних колективів, і тепер перед ним стоїть новий виклик у складі запорізького Металурга.

Перехід до команди Першої ліги стане черговою важливою сторінкою для Логінова, а клуб сподівається підсилити захист за рахунок його досвіду та лідерських якостей. Працювати центрбек буде під керівництвом Сергія Ковальця, що нещодавно очолив клуб.