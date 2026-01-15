Ковалець очолив аутсайдера Першої ліги
Команда отримала нового наставника
близько 1 години тому
Запорізький Металург офіційно оголосив про призначення українського фахівця Сергія Ковальця на посаду головного тренера команди.
«Раді знову бачити у Запоріжжі», – написала клубна пресслужба.
У тренерській кар'єрі 57-річний Ковалець очолював такі команди, як Львів, Олександрію, Інгулець, Оболонь, словацький Татран, Металург, молодіжну збірну України, литовський Тракай, Чорноморець та Полісся.
Останнім клубом фахівця стало хмельницьке Поділля, яке він залишив у листопаді минулого року.
На зимову перерву Металург пішов на останньому, 16-му місці в турнірній таблиці Першої ліги, набравши сім очок в 17 матчах.
Чемпіонат Першої ліги відновіться навесні наступного року. Базовою датою 19-го туру є 21 березня.
