Павло Василенко

Барселона нарешті повернулися на рідну арену – «Камп Ноу». Сьогодні каталонці на своєму стадіоні приймали Атлетік. Господарі поля перемогли з рахунком 4:0.

Варто відзначити, що це перший матч каталонців на «Камп Ноу» після 28 травня 2023 року. Відзначимо, що реконструкція стадіону ще продовжується.

Після цієї перемоги Барселона повернулася на лідируючу позицію з 31 очком, стільки ж, скільки й Реал посідає друге місце, але слід наголосити, що у «Королівського клубу» на один матч менше.

Ла Ліга, 13-й тур

Барселона – Атлетік – 4:0

Голи: Левандовський, 4, Торрес, 45+3, 90, Фермін Лопес, 48.