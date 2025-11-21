Півзахисник Челсі Коул Палмер знову травмувався і цього разу через перелом пальця ноги, який він отримав удома, випадково вдарившись об двері.

«Палмера точно не буде завтра, точно не буде в грі з Барселоною, точно не буде в грі з Арсеналом. На жаль, у нього стався нещасний випадок із пальцем ноги. Коли я прокидаюся вночі в туалет, то б’юся головою, ногою й усім іншим. Таке може трапитися. У нього травма мізинця», — сказав головний тренер Енцо Мареска для Sky Sports.

Футболіст не виходив на поле з 20 вересня через травму паху, а тепер його відновлення затягнеться як мінімум до грудня. Найближчий матч Челсі проти Бернлі відбудеться у суботу, 22 листопада, о 14:30.

Раніше повідомлялося, що Михайло Мудрик може реанімувати свою кар’єру в фарм-клубі Челсі.