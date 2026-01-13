Вінгер Динамо Владислав Кабаєв розповів, як провів свою відпустку, а також поділився думками щодо цілей на другу частину сезону.

Я в Одесі був у батьків. Там, чесно кажучи, було потихіше, ніж у Києві, було світло, була вода. Тож пройшло все в сімейному теплому колі. Надихнувся тією теплотою та повернувся до холодного Києва.

Перші дні відпустки, звісно, ти думаєш про це. Футбол ще не відійшов на другий план, ти ще головою не міг відпустити це. Але потім, я ж кажу, приїхав до батьків, багато друзів там було, не хотілося, чесно, бачити м’яч, не дивитися ні футбол, нічого. Тож засумував, можна сказати, за футболом. Всі ми розуміємо, в якій зараз ситуації Динамо. Все в наших руках, ногах, головах, щоб це виправити.

Думаю, я вам не відкрию секрет, що мета у Динамо завжди – це перше місце, навіть на друге тут не буде ніхто дивитися. Та й виграти Кубок. Ми знаємо, що через Кубок можна вийти в єврокубки. Дуже багато ми розгубили в першому колі, але такого щось недосяжного нічого немає.