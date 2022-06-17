Вихованець «Динамо»: «Одного разу випили з Яремчуком віскі, виклали в Instagram, тоді Белькевич дав нам життя»

Вихованець «Динамо» Андрій Вацеба в шоу «Профутбол» згадав одну історію, коли перебував в структурі київського клубу.

Одного разу ми так попалися. Покійний Валентин Белькевич дав нам трохи життя після того на тренуваннях. Більше нам пити не хотілося досить довго ».