Вже два швейцарських клуби погодилися зіграти з «Динамо» благодійні матчі
Вихованець «Динамо»: «Одного разу випили з Яремчуком віскі, виклали в Instagram, тоді Белькевич дав нам життя»
Вацеба згадав цікаву історію
Вихованець «Динамо» Андрій Вацеба в шоу «Профутбол» згадав одну історію, коли перебував в структурі київського клубу.
«Одного разу по молодості випили собі з Романом Яремчуком, і сфотографувалися. Віскі там, Jack Daniel's. Було круто, виставили в Інстаграм. І раз, наші сторінки відразу пішли через весь інтернет - «золота молодь Мілевських і Алієвих».
Одного разу ми так попалися. Покійний Валентин Белькевич дав нам трохи життя після того на тренуваннях. Більше нам пити не хотілося досить довго ».
Раніше стало відомо, що Яремчук отримає новий шанс в «Бенфіку».
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