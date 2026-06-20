Захисник Роман Вантух офіційно залишить Зорю. Інформацію про це 27-річний футболіст підтвердив у своєму Instagram, попрощавшись із командою.

Коли я став частиною «Зорі», для мене почався дуже важливий етап у кар’єрі. Тут я став сильнішим і як футболіст, і як людина. Я вдячний усім, хто підтримує «Зорю», людям навколо клубу, всередині нього і президенту – за довіру, шанс і віру в мене.

Я розумію, наскільки непросто клубу і його людям грати далеко від рідного дому. Мені ніколи повністю не зрозуміти ці відчуття, але я щиро поруч із тими, хто живе цим клубом. Мені непросто прощатися. І я дуже хочу, щоб одного дня вдалося повернутися в Луганськ і зіграти матч «Зорі» там, удома.

Дякую за все. «Зоря» назавжди залишиться частиною моєї історії. Дякую, «Зоря» 🖤🤍